Sérgio Conceição recebeu dois 'reforços' no treino do FC Porto

O treino do FC Porto nesta terça-feira já contou com os regressos de Diogo Costa e Nico González, que se apresentaram no Olival depois de terem representado Portugal e os sub-21 de Espanha, respetivamente. Dois reforços para Sérgio Conceição, que continua sem contar com Taremi e Bernardo Folha, dupla de internacionais que teve jogo nesta terça-feira.No que ao boletim clínico diz respeito, Veron mantém-se em regime de tratamento, ao passo que Pepe, Marko Grujic e Romário Baró realizaram treino integrado condicionado.