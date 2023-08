Sérgio Conceição recorda o pai em momento "difícil" e de "injustiças"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Conceição homenageou o pai numa publicação nas redes sociais, isto no dia em que faria 88 anos. Numa mensagem sentida, o treinador do FC Porto recordou José Conceição num "momento difícil" e lembrou a força que ele lhe dá para o proteger das "injustiças"."Hoje faria 88 anos, Pai. Sei que aí de cima, continua a olhar por nós. A dar-nos força para os desafios que enfrentamos, a proteger-nos das injustiças com que tentam mandar-nos abaixo. Neste momento difícil, como em todos os outros, sentimos sempre a sua força. Parabéns, Pai", escreveu Sérgio Conceição.De recordar que José Conceição faleceu quando Sérgio tinha apenas 16 anos.