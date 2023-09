Sérgio Conceição recrutou Zé Pedro ao FC Porto B no arranque da 'operação clássico'

Após um dia de folga concedido na sequência do triunfo sobre o Gil Vicente, por 2-1, o FC Porto iniciou esta segunda-feira, no Olival, a preparação para o clássico de sexta-feira, na Luz, frente ao Benfica, a contar para a 7.ª jornada da Liga Betclic.Neste primeiro ensaio, a grande novidade foi a presença de Zé Pedro, defesa-central do FC Porto B, que foi chamado ao treino da equipa principal por Sérgio Conceição, por forma a colmatar as baixas dos lesionados Pepe e Marcano.O internacional português fez tratamento à lesão num gémeo que já o tirou do jogo com o Gil Vicente e segue em dúvida para o clássico, enquanto o espanhol ainda passou pelo Olival antes de rumar a Madrid, onde amanhã será operado.Zaidu, Veron, Danny Namaso e Evanilson foram as outras baixas no ensaio e todos fizeram tratamento às respetivas lesões.Os dragões voltam a treinar esta terça-feira, pelas 10h30, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia.