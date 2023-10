Sérgio Conceição satisfeito com vitória frente ao Vilar de Perdizes: «No geral, foi o que esperávamos»

Sérgio Conceição analisou, esta sexta-feira, a vitória por 2-0 do FC Porto frente ao Vilar de Perdizes na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal."Há sempre coisas para as quais olhamos no final do jogo e vemos que podíamos ter feito [de maneira] ligeiramente diferente, mas no geral foi o que esperávamos. O Vilar de Perdizes a defender no seu terço defensivo, com pouco espaço para nós, e tínhamos de ser inteligentes e ir à procura de conforto. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais e estivemos sempre muito concentrados, equilibrados. Sabíamos que eles tinham um ou outro jogador rápido na frente, mas estivemos concentrados, reagimos bem à perda da bola e fiquei satisfeito", começou por referir, na 'flash' da Sport TV."Nada de recursos. Trabalhamos com o objetivo de dar à equipa capacidade e qualidade nos diferentes setores para ganharmos jogos. O Franco, à imagem do Wendell, é um jogador com uma saída de bola boa, muita qualidade de passe. O Wendell também já fez um ou outro golo por aparecer em zonas que trabalhamos. O André também o fez, tal como acontece com o João Mário, o Pepê, o Martim do outro lado. Fomos atrás do equilíbrio e sabíamos que íamos estar no nosso terço ofensivo grande parte do tempo, a tentar desmontar a boa organização do Vilar de Perdizes. São uma equipa aguerrida, supermotivada e onde os jogadores dariam, naturalmente, mais neste tipo de jogos"."São jogadores diferentes. O Fran hoje teve mais dificuldades porque é um jogador de ataque ao espaço, muito hábil dentro da área. Faz movimentos de rutura muito interessantes. O Evanilson é muito forte tecnicamente, muito rápido. Mas se o Fran tivesse naquela posição também acho que faria golo. Os golos não apareceram mas vão aparecer no futuro".