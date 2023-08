Sérgio Conceição: «Se eu fosse selecionador brasileiro, o Pepê era o meu lateral direito»

Sérgio Conceição deixou esta terça-feira elogios a Pepê, na antevisão ao duelo com o Benfica para a Supertaça , agendado para amanhã às 20h45. Questionado sobre se vê o jogador brasileiro como extremo e se considera que já tem nível para atuar pela canarinha, o treinador dos dragões foi taxativo, dizendo mesmo que, se fosse o selecionador brasileiro, Pepê era o seu escolhido para a lateral direita."Vou responder a esta pergunta sobre o Pepê e não vou falar mais disto. O Pepê, para mim, além de ser um jogador versátil, é muito inteligente. Tem caraterísticas únicas. É muito forte tecnicamente, é muito rápido, e depois associa a inteligência a todas essas caraterísticas. Fazem dele um jogador excecional. Há poucos jogadores no mundo com as caraterísticas do Pepê a lateral. Acho que este ano o poderei utilizar mais na frente, até porque tem essas caraterísticas de jogador que desequilibra. Mas temos de olhar para o que queremos dos nossos laterais. Nas provas nacionais, os nossos laterais são autênticos alas. Por vezes, as pessoas têm tendência a não olhar para isso e olhar para a posição que ocupam em termos de estrutura. O Pepê acaba por atacar mais do que o próprio Otávio, por vezes. Depende muito da dinâmica da equipa. Se eu fosse o selecionador brasileiro, o Pepê era o meu lateral direito", frisou o técnico dos azuis e brancos.