Sérgio Conceição: «Se o Estrela jogar desta forma vai ser muito difícil para os adversários passarem aqui»

As declarações de Sérgio Conceição no final do triunfo do FC Porto sobre o Estrela da Amadora (), na Reboleira, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga Betclic."Penálti revertido? Não existe nada, mas foi num período em que estávamos com 10, defrontámos uma equipa com muita qualidade e gente rápida na frente. São agressivos no encurtamento dos espaços, utilizam a largura, e nós tínhamos de fazer algumas alterações. Muitos duelos, muitas situações desses duelos a serem disputados quase no limite, se jogar desta forma vai ser muito difícil para os adversários passarem aqui, como diz a história do estrela, nós sem grande brilhantismo conseguimos ganhar este jogo. Os lances de maior perigo para a nossa baliza surgiram já no final, quando o Estrela tentava tudo", começou por dizer o técnico portista, em declarações aos microfones da Sport TV, logo após o final da partida."Tínhamos algumas situações a trabalhar, principalmente a nível defensivo, porque tínhamos sofrido em todos os jogos. Temos de perceber os jogadores que tínhamos à disposição, nas alas temos jogadores rápidos e queríamos dar mais liberdade ao Gonçalo, ao Galeno, ao Pepê. Varela e Iván Jaime não quer dizer que estejam em pré-época, mas deram-me indicações para ir a jogo e foram. Dentro daquilo que foi a estratégia, fomos uma equipa ousada porque entrámos com três defesas e sete homens para a frente, se toda a gente tiver rigor neste sistema, que é alternativo, estou satisfeito. É algo que nos vai sentir para o futuro.""O Evanilson foi uma lesão semelhante, não falei com o departamento, semelhante à que sofreu no Bessa o ano passado. O Marcano, Deus queira que para ele, e para mim, e para o grupo, que seja algo menos grave... Mas tememos que seja algo mais grave do que o Evanilson. Quanto ao Fábio Cardoso, não aconteceu nada. Eu olho para o treino e escolho o melhor onze, mais nada", terminou.