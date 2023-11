Sérgio Conceição: «Se o Vitória tivesse empatado não seria escândalo nenhum»

O FC Porto derrotou este sábado o Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga Betclic, num encontro em que Francisco Conceição foi determinante ao somar um golo e uma assistência.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição elogiou a boa exibição que o adversário fez, aproveitando um ambiente galvanizado pelos adeptos, sem deixar de salientar o comportamento dos seus jogadores na busca de um resultado importante.





"Demos muito ao Vitória não é bem assim, tem a sua qualidade e consegue criar lances de perigo. Entrámos bem no jogo e até ao golo, ao penálti, o Vitória meteu-se por cima no marcador e mudando um bocadinho a nossa estrutura habitual para encontrarmos superioridade no corredor central, o que não conseguimos na primeira parte. Acho que houve má interpretação de quando devíamos usar o Evanilson, através do jogo direto, porque tínhamos superioridade no corredor central. E nunca encontrámos o homem livre por demérito nosso e mérito do Vitória e vimos o Vitória a atacar de uma forma rápida. Retificámos na segunda parte, não foi um jogo fantástico, é verdade, muito competitivo. Tivemos a oportunidade de matar o jogo e não conseguimos, levando o jogo até ao fim. Foi um resultado justo frente a uma boa equipa. Se o Vitória tivesse empatado não seria escândalo nenhum porque trabalhou e criou para isso. No final, ficam os três pontos muito importantes para a minha equipa", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações à Sport TV."Acho que na primeira parte pecámos muito por esticar o jogo e não ganharmos o primeiro e segundo duelos. E neste tipo de jogos, num ambiente difícil, com jogadores galvanizados, frente a um clube de top-5... houve má interpretação. É justo dar mérito ao Vitória pelo excelente jogo que fez.""Não caiu por terra, teve ali um pisão forte e estava com algumas dificuldades, antes disso também senti que ele não estava tão bem. Não esquecer o tempo de paragem que teve e os dois jogos que teve agora. Teve o mérito de aparecer a fazer o golo e obviamente que quando o vi com alguma dificuldade e nós a precisarmos de ganhar este jogo, meti o Taremi e o Galeno e baixei um bocadinho o Pepê, algo que ele está habituado e que deu os seus frutos. Faltou-nos ser mais agressivos nas zonas de finalização. Acho que temos potencial para chegar, chegamos muitas vezes, mas temos de ser mais eficazes.""O nosso foco, sinceramente, é trabalhar em cima deste jogo já a partir de amanhã, perceber o que não fizemos tão bem e trabalhar a equipa para que esta evolução seja contínua e não de altos e baixos. E isso tem-me provocado alguma azia porque vejo comportamentos já adquiridos, os jogadores já sabem o que têm de fazer nos diferentes momentos do jogo e por vezes não o fazem e não há justificação. Pode-se errar naquilo que é um gesto técnico, mas nunca na intenção de tentar fazer as coisas bem. Nos outros jogos, toda a gente vai jogar com toda a gente e não quero pronunciar-me sobre isso. Se vou ver o dérbi? Obviamente que sim, como apaixonado de futebol. É um dérbi, são dois rivais que vão à nossa frente. Por isso, obviamente que vou ver", terminou.