Sérgio Conceição sobre Villas-Boas: «Veio trazer cá para fora um tema que não é tema, a situação da renovação»

Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre a intenção de André Villas-Boas de se candidatar à presidência do FC Porto, nas eleições de 2024, e sobre o que este disse quanto à renovação do contrato do treinador portista.





"Villas-Boas? É verdade que estou atento aos temas onde entra o FC Porto, mas não me cabe comentar as palavras de um potencial candidato. Não o devo fazer. Como grande portista que o André é, respeito as suas opiniões. É um homem que fez história no FC Porto e, por isso, li parte da entrevista. Veio trazer cá para fora um tema que não é tema, que é a situação da renovação. O André sabe, melhor do que ninguém, que não podemos desviar o foco do próximo jogo, que é o mais importante", disse o treinado do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela marcado para domingo às 20h30."Não comento isso. Falámos da situação da renovação, mas não vou comentar palavras de candidatos ou potenciais candidatos. Não me cabe comentar isso. Nós somos atacados de todas as formas e aqui não é o caso. Se me dizem que os meus jogadores mereciam outro destaque depois de uma vitória brilhante... O grupo de trabalho não quer saber disso. Quando chegámos ao Dragão já estávamos a pensar no jogo com o Vizela. Esse é o nosso trabalho".