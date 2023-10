Sérgio Conceição: «Também vão sofrer connosco»

O FC Porto recebe hoje um dos colossos do futebol mundial, o Barcelona que mereceu rasgados elogios de Sérgio Conceição. "Até o mais jovem, com 16 anos, que agora renovou, é muito conhecido", exemplificou o treinador do FC Porto, referindo-se a Lamine Yamal, mas sem baixar guarda nas ambições portistas. "O respeito que temos pelo nosso rival não nos tem de dar receio", sublinhou, perspetivando, então, este duelo "entre clubes que, não sendo da capital, representam regiões que muitas vezes elevam o nome dos seus países na Europa e no Mundo. Dois históricos."

"Sofrer durante o jogo faz parte, até pela qualidade do Barcelona. Esperamos é que isso se traduza em guardar a nossa baliza e em não sofrermos golos. Temos de estar à altura. Vamos sofrer com o Barcelona, mas o Barcelona também vai sofrer connosco", garantiu Sérgio Conceição.

Com os culés analisados à lupa, o técnico portista recusou-se a dar dicas sobre a forma como vai montar a sua equipa, mesmo que isso o tenha impedido de falar daquilo que tanto gosta, ou seja, de futebol e não do futebol. Ainda assim, lá foi soltando pontos determinantes para o FC Porto ser hoje bem-sucedido. "O Barcelona tanto chega à baliza contrária de uma forma mais rápida como o faz de forma mais apoiada. Nós temos de estar precavidos para isto e para sermos consistentes e fortes defensivamente", considerou e admitiu que pode "recuar um bocadinho a equipa, pressionar em zonas diferentes", sendo que isso "depende da estratégia". "É importante os jogadores sentirem-se confortáveis", vincou.

De qualquer forma, venha ou não a ter sucesso no resultado final, Sérgio Conceição está pronto a dar o peito às balas desde que o plano de jogo seja cumprido na íntegra. "Cada jogador tem de assumir a responsabilidade independentemente da idade. Depois, no final do jogo, estará sempre uma pessoa a dar a cara por aquilo que é feito, o grupo de trabalho sou eu que represento. Não há problema nenhum, desde que cada um deles faça o seu trabalho, não há problema nenhum. Independentemente da idade, é bom que estejam preparados para estes palcos, caso contrário não podem representar um clube como o FC Porto", alertou o técnico, prometendo luta para dar "uma alegria" aos adeptos portistas.



Nico dá à perna e Fábio Cardoso sem lágrimas



Os jornalistas espanhóis quiseram saber de Nico González e Sérgio Conceição não se inibiu de dizer que o reforço contratado ao Barcelona ainda está em maturação, utilizando o 'portunhol'. "Já jogou, está bem de saúde e pronto para dar o seu contributo. Está num processo de adaptação e evolução, tal como os outros jovens que chegam a este clube e precisam de ‘dar à pierna’ para se afirmarem", esclareceu. Por cá, interessava saber como se encontra Fábio Cardoso após a revolta pela expulsão no clássico: "Há um estado anímico não muito bom no momento em que é expulso, mas no dia a seguir temos de começar a preparar este jogo e não há tempo para chorar ou para se lamentar de alguma coisa. Se ele se lamenta é porque terá sido injusto com certeza."