Sérgio Conceição tem nova baixa no ataque por lesão

Danny Namaso é a mais recente baixa no plantel do FC Porto. Segundo as informações divulgadas pelos dragões, esta quinta-feira, no boletim clínico, o avançado inglês "fez tratamento a uma lesão na anca esquerda" e, por isso, falha deslocação à Reboleira.Ainda de acordo com a nota informativa referente ao derradeiro ensaio para o jogo de amanhã, frente ao Estrela da Amadora, Grujic e Baró desenvolveram treino integrado condicionado, enquanto Veron permanece em tratamento. Quer isto dizer que Pepe foi dado como apto e, conforme Record antecipou, deve estar no onze de Sérgio Conceição.O FC Porto viaja a meio da tarde de hoje para Lisboa e, amanhã, disputa na Reboleira o encontro referente à 5.ª jornada da Liga Betclic.