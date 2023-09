Sérgio Conceição visitou adepta no hospital

A jovem Mariana, conhecida adepta do FC Porto que sofre de neurofibromatose, recebeu ontem uma visita ilustre no hospital onde se encontra internada. Nada mais, nada menos do que Sérgio Conceição, que se fez acompanhar da sua esposa Liliana. Mariana partilhou uma fotografia do momento nas redes sociais, agradecendo o gesto e admitindo que a atitude do treinador dos dragões foi "muito especial" para ela.