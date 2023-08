Sérgio Conceição volta ao auditório do Olival para lançar a Supertaça

O FC Porto confirmou esta segunda-feira, após mais um treino no seu quartel-general, que Sérgio Conceição se apresenta amanhã, perante os jornalistas, no auditório do Olival, para fazer o lançamento do clássico contra o Benfica, referente à Supertaça.Recorde-se que o treinador do FC Porto esteve em silêncio durante toda a pré-época e tinha falado para o público pela última vez, após a conquista da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga, no passado dia 4 de junho.Além do treinador, também um jogador fará o lançamento do clássico com o Benfica a partir das 12 horas de terça-feira. Já a conferência de Roger Schmidt está marcada para as 19 horas.Quanto ao boletim clínico, esse volta a apresentar Diogo Costa e João Mário em treino condicionado, além de Gabriel Veron e Evanilson em tratamento.O FC Porto realiza, na manhã desta terça-feira, o último ensaio de preparação para a Supertaça, no Olival, a partir das 10.30 horas. Os primeiros 15 minutos terão portas abertas para os jornalistas.