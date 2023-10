Sérgio Conceição: «Zé Pedro tem de dormir com um olho aberto e outro fechado»

Na sua participação por via telefónica na emissão do Canal 11, esta noite, Sérgio Conceição falou de Zé Pedro e frisou a forma "incrível" como o central, de 26 anos, e a sua família vivem o FC Porto. E explicou a aposta feita num jogador que "dá garantias"."Neste momento, é um central da equipa principal, porque decidi, em sintonia com o presidente, emprestar o João Marcelo para ganhar mais minutos a competir, e ter o Zé Pedro como quinto central. Tudo o que tem feito, não é mérito meu. É mérito do Folha e do jogador e, neste momento, dá garantias de entrar para um jogo e estar tranquilo em relação ao que é um central com potencial enorme e tem uma coisa que eu gosto, ele e a família vivem o FC Porto de uma forma incrível. Isso é algo que também faz com que o Zé Pedro tenha sucesso", disse o treinador do FC Porto."Dentro do jogo com o Portimonense, em relação ao que era o não arriscar o passe interior, isso foi recomendação do treino, pormenor trabalhado para este jogo. Não queria isso, porque jogando num 5x3x2 ou num 3x4x3, com alas muito dentro, tínhamos pouco espaço por dentro, equipa curta, com o corredor central muito povoado. Queria outras coisas do Zé Pedro, portanto não foi por demérito ou falta de confiança dele, mas sim por indicação do treinador. Não estou a salvar a pele do Zé Pedro, estou a dizer que foram ordens minhas para que não jogasse dentro do bloco adversário, mas sim na largura e na profundidade", acrescentou Conceição, sublinhando a margem de crescimento do defesa-central."Claro que sim, até eu tenho. A aprendizagem é continua… faz parte daquilo que eu sou. Os jogadores sabem que comigo dormem mal, passam os dias a tentar evoluir e a querer evoluir, acho isso extremamente importante para todos, incluindo treinador e equipa técnica e toda a gente que está ali e trabalha diariamente para que o FC Porto tenha sucesso. As coisas são difíceis, não é fácil, mas estamos ali para isso. E os jogadores estando a colaborar com o treinador têm margem para evoluir para um patamar diferente e saírem da zona de conforto. O Zé Pedro é habilidoso, joga bem curto e longo, bate livres. Há coisas que tem a melhorar. Faz parte da nova geração, é por vezes um pouco sono, como digo. Tem de melhorar, dormir com um olho aberto e outro fechado. É assim", concluiu o treinador portista.