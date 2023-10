Sete jogadores do FC Porto em tratamento no primeiro dia de preparação para a Champions

O FC Porto já começou a preparar o jogo frente ao Antuérpia, a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos da Champions, com um treino realizado na tarde deste sábado, no Olival. Sérgio Conceição continua sem poder com os mesmos sete jogadores que falharam o encontro diante do Vilar de Perdizes, a contar para a Taça de Portugal e que resultou numa vitória, por 2-0.Pepe, Marcano, Zaidu, Wendell, Veron, Iván Jaime e Eustáquio fizeram apenas tratamento às respetivas lesões.Martim Fernandes e João Mendes, laterais da equipa B que foram utilizados no jogo da Taça, trabalharam com a equipa principal.O plantel voltará a treinar amanhã, às 11 horas, no Olival.