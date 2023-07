Silvestre Varela integra equipa técnica do FC Porto B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arranque da Equipa B ?



Silvestre Varela integra a Equipa Técnica de Folha juntamente com Fábio Moura, Vítor Moreira, Ricardo Silva e Pedro Abreu. #FCPortoB pic.twitter.com/xtpILtfcRN — FC Porto (@FCPorto) July 10, 2023

Silvestre Varela vai fazer parte do staff de António Folha, que orienta a equipa secundária do FC Porto, informou o clube azul e branco esta segunda-feira.O ex-internacional português, que anunciou o término da carreira de futebolista no passado mês de maio, começou agora a sua primeira experiência numa equipa técnica de um clube.