Sp. Braga segura jovem promessa até 2027

O Sp. Braga anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com Tomás Marques para a renovação de contrato até 2027. Deste modo, os arsenalistas garantiram a continuidade do lateral-direito, de 18 anos, para lá do final da presente temporada, altura em que terminava o anterior vínculo.Aos meios do clube, o jogador dos quadros da equipa B disse-se muito satisfeito pela oportunidade. "É um orgulho representar o Sp. Braga. A renovação é um voto de confiança da parte do clube, é fruto do meu trabalho e é mais uma motivação para continuar a trabalhar para representar o Sp. Braga. Dá-me também mais responsabilidade e por isso vou continuar a fazer o que tenho feito todos os dias, que é trabalhar sempre no máximo, pois acredito que estão para chegar coisas boas", referiu.