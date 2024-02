Taremi é hoje integrado

Concluída a participação do Irão na Taça Asiática, Taremi voltou ontem a Portugal e, segundo apurámos, já passou pelo Olival, onde foi recebido por elementos da estrutura do futebol portista. No entanto, só hoje será integrado em treino, no derradeiro ensaio para o jogo de amanhã, frente ao Arouca. No final da sessão, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição poderá revelar se irá ou não convocar o iraniano para essa partida, na qual o lesionado Marcano e Zaidu, ao serviço da Nigéria, serão baixas.