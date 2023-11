Taremi e Inter mais próximos, diz Fabrizio Romano

O nome de Mehdi Taremi esteve em alta em Itália, muito por causa da participação de Fabrizio Romano no programa ‘Propaganda Live’ da rede televisiva transalpina ‘La7’. Ora, de acordo com o especialista em mercado de transferências, o avançado iraniano e o Inter Milão estão cada vez mais próximos e o casamento pode ocorrer em janeiro, ou seja, a meio ano do fim do contrato do goleador com o FC Porto. "O Inter está a pensar no reforço do ataque em janeiro e está muito interessado no avançado iraniano", afirmou Fabrizio Romano, lembrando que o namoro já é antigo.