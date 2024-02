Taremi lesionado a dois dias do jogo com o Arsenal

Há mais um nome no boletim clínico do FC Porto, divulgado após o treino desta segunda-feira, o segundo e penúltimo de preparação para o jogo de quarta-feira-frente ao Arsenal, referente à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão (20 horas).Segundo informaram os dragões, Mehdi Taremi sofreu "uma lesão no adutor da coxa direita no treino de domingo" e, por isso, esteve em tratamento, tal como os restantes lesionados. A saber: Gonçalo Ribeiro, Marcano e Zaidu.O FC Porto, de resto, encerra amanhã a preparação do jogo com os gunners, a partir das 11 horas, novamente no Olival. Os primeiros 15 minutos terão portas abertas aos jornalistas. A partir das 13H30, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição e um jogador apresentam-se perante os jornalistas para lançaram, em conferência de imprensa, o jogo com os ingleses.