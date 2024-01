Taremi muito perto de chegar a acordo com o Inter Milão por duas épocas, avançam italianos

Seguido há já um ano pelo Inter Milão, Mehdi Taremi poderá estar agora mais perto do que nunca de rumar ao clube italiano. De acordo com a informação avançada esta terça-feira pelo jornal 'Gazzetta dello Sport', as duas partes estão muito perto de chegar a um acordo válido para as duas próximas temporadas, ou seja válido até junho de 2026, com a possibilidade de este vínculo vir a ser prolongado por mais uma época (até junho de 2027).

Esta fonte avança ainda que os últimos detalhes deverão ser discutidos após o Irão terminar a sua participação na Taça Asiática, prova de seleções que iniciou no último dia 12 e que encerra a 10 de fevereiro, no Qatar, e que conta com o contributo do avançado do FC Porto.