Taremi prolonga seca de golos

A mudança de ares, do FC Porto para a seleção do Irão, não melhorou a pontaria de Mehdi Taremi. O melhor marcador da última edição do campeonato ficou em branco na vitória da sua seleção, por 1-0, em jogo particular com a Bulgária realizado ontem, em Plovdiv. O único golo da partida foi apontado por Mohammad Mohebi, aos 14 minutos.

Taremi continua, assim, sem fazer aquilo que melhor sabe na presente temporada, sendo que desta vez, pela seleção iraniana, completou os 90 minutos em campo e terminou o jogo com a braçadeira de capitão.