Taremi provocou adeptos do Benfica mostrando a sua camisola

No final do encontro, e tal como é habitual fora de casa, os jogadores do FC Porto foram agradecer aos seus adeptos pelo apoio no Estádio da Luz, isto numa fase em que foram alvo de vaias por parte dos benfiquistas. Num momento de tensão, Taremi, à imagem do que Pepe fizera, por exemplo, na Supertaça em Aveiro, ergueu a sua camisola, mostrando-a à bancada norte repleta de adeptos encarnados.

Logo depois, Sérgio Conceição comandou a habitual roda dos dragões com o restante plantel, bem junto à linha final e próximo dos adeptos da casa, o que levou a um reforço de segurança naquela zona da bancada.