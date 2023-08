Tomás Esteves deixa o FC Porto e muda-se em definitivo para o Pisa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Pisa, da Serie B italiana, anunciou esta quinta-feira a contratação a título definitivo de Tomás Esteves. Na época passada, o lateral, de 21 anos, esteve cedido pelo FC Porto ao clube transalpino, onde realizou 23 jogos e fez 1 assistência. O defesa vai assim continuar em Itália, depois de nunca se ter conseguido impor no FC Porto, clube pelo qual apenas jogou por três ocasões na equipa principal, na temporada 2019/2020.O jogador já tinha deixado uma mensagem de despedida nas redes sociais: "Muito obrigado ao FC Porto por tudo aquilo que me proporcionou ao longo destes 13 anos em que tive o privilégio de vestir esta camisola! Vivi momentos que não esquecerei e, por isso, sou e sempre serei grato a este grande clube! Serei mais um adepto a torcer à distância".O FC Porto também já fez uma publicação no Twitter, onde deseja felicidades a Tomás Esteves.