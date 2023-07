Toni Martínez cobiçado por Valencia e Rayo Vallecano

Sendo certa a intenção portista de manter Taremi, a verdade é que o ataque não está a salvo do mercado. Nem mesmo os jogadores que têm contratos mais longos do que o iraniano, como por exemplo Toni Martínez. O avançado espanhol foi posto, pela imprensa espanhola, na órbita de dois clubes de La Liga, no caso Valencia e Rayo Vallecano.

Segundo as mesmas fontes, as duas equipas pretendem reforçar com qualidade os respetivos ataques e Toni Martínez é um nome que têm em análise. Nas informações veiculadas foi ainda referido que o jogador tem tido poucos minutos no FC Porto, mas com rendimento suficiente para ser figura de destaque tanto no Valencia como no Rayo Vallecano.

Recorde-se que Martínez renovou recentemente com o FC Porto até 2027 e a sua postura foi elogiada por Pinto da Costa.