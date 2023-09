Toni Martínez dá alento a Iván Marcano: «És um exemplo... Volta rápido»

Estamos contigo amigo, eres ejemplo para todos los jugadores que tienen la suerte de compartir vestuario contigo

Volta rápido, estamos a tua espera pic.twitter.com/o3ifSTNOlx — Toni Martínez (@AntonioMtnez_29) September 16, 2023

Iván Marcano vai ser novamente operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão sofrida no jogo com o Estrela da Amadora. A notícia não deixou ninguém indiferente no balneário do FC Porto e Toni Martínez foi o primeiro a deixar uma palavra pública de alento ao defesa-central.Nas redes sociais, o avançado espanhol escreveu: "Estamos contigo, amigo. És um exemplo para todos os jogadores que têm a sorte de partilhar o balneário contigo. Volta rápido, estamos à tua espera."