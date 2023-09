Toni Martínez fez visita especial às crianças do IPO e deixou mensagem a jovem adepto

Pedrinho acredita que tu fizeste muito bem em mim também, vocês são o verdadeiro exemplo obrigado de coração https://t.co/D20ZbuE91c — Toni Martínez (@AntonioMtnez_29) September 14, 2023

Ao longo da estadia no FC Porto, Toni Martínez tem mostrado uma forte presença junto dos adeptos e, ao mesmo tempo, uma veia solidária que tem enchido as medidas à nação portista.O avançado tem-se associado a várias iniciativas e, na quinta-feira, participou em mais uma, desta feita ao visitar as crianças do IPO do Porto.Através das redes sociais, o comportamento do espanhol foi muito elogiado, sobretudo pela alegria que provocou junto de Pedro, um dos pacientes daquela instituição, a quem acabou por deixar também uma mensagem."Pedrinho, acredita que tu fizeste muito bem em mim também, vocês são o verdadeiro exemplo obrigado de coração", escreveu.