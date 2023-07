Toni Martínez: «Quero deixar uma palavra ao meu amigo Fran...»

Acabado de bisar na vitória do FC Porto sobre o Cardiff City, na noite deste sábado, Toni Martínez regozijou-se pelo impacto individual que conseguiu na partida, mas não só... E até reservou uma palavra especial para alguém que é uma ameaça interna.





"Saio satisfeito, sem dúvida. Estamos muito felizes pelo nosso trabalho, está a ser uma pré-época muito forte. Será uma época muito difícil, vamos passar por todo o tipo de momentos, mas tudo começa aqui, começa no estágio no Algarve, começa no Olival. Conseguimos mostrar um pouco do trabalho destas semanas. Foi o primeiro jogo em que fizemos mais de 45 minutos cada, mesmo quem entrou esteve bem... E quero deixar uma palavra para o meu amigo Fran [Navarro], que entrou bem com o Danny [Namaso] e conseguiram ter o seu impacto no jogo. E é isso que temos de fazer, quem entrar tem de dar o máximo", afirmou o avançado, aos meios do FC Porto.A concorrência interna foi mesmo o tema predominante das declarações do espanhol, que vê tal abundância na frente de ataque como um fator muito positivo para a campanha 2023/24. "É uma dor de cabeça boa para o míster. Se todos estivermos bem, cabe-lhe a ele decidir e escolher o que é melhor para a equipa. Temos sido vencedores de quase tudo em Portugal e isso também mostra o trabalho do míster. Todos temos de deixar a nossa pedrinha para que no final ganhemos, que é isso que todos queremos", disse.Antecipando um jogo duro perante o Cardiff City, o FC Porto entrou "com fogo extra em todas as disputas de bola", pois "todas são importantes". Algo que cai sempre muito bem aos adeptos, com os quais, diz Toni, o plantel está completamente sintonizado. "Temos as saudades que eles têm também. Precisamos deles, teles um começo de época muito difícil e temos de estar todos juntos, mais do que nunca, para chegarmos ao fim e sermos felizes como temos sido".