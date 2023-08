Tottenham enfrenta a concorrência de um clube italiano na corrida por Taremi

O Tottenham parece não estar sozinho na corrida pela contratação de Mehdi Taremi. De acordo com uma publicação no Twitter do jornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, o Milan regressou à mesa das negociações para tentar levar o ponta-de-lança, de 31 anos, para a Serie A italiana.Na mesma publicação, o jornalista compatriota do jogador do FC Porto recorda que o Tottenham está em contacto com o FC Porto e com Taremi, e nega que haja alguém ligado ao Inter Milão em conversações com o avançado dos dragões, explicando que isso estará a acontecer, mas através de intermediários.Recorde-se que o Tottenham está na disposição de avançar com uma proposta concreta de 24 milhões de euros por Taremi, mas o FC Porto não abdica de uma verba a rondar os 30 milhões de euros.Quanto ao Milan, que viu recusada recentemente pelos dragões uma proposta oficial de 15 milhões de euros, já preencheu todas as vagas de extracomunitários no seu plantel com a contratação do nigeriano Samuel Chukwueze, o que não implica que possa arranjar um espaço para a chegada de Taremi, libertando-se de algum dos outros extracomunitários.