Treinador do Boca Juniors quebra silêncio e fala sobre interesse do FC Porto em Alan Varela

Jorge Almirón, treinador do Boca Juniors, abordou na madrugada desta terça-feira o interesse do FC Porto em Alan Varela , referindo que, caso o médio acabe por rumar ao Dragão, será bom para o "crescimento" do jogador e do clube argentino."Disse-lhe [a Alan Varela] que tem tudo o que se procura num médio centro. Se acabar por ir para outro lugar, é algo que servirá para o crescimento dele e que será benéfico para o clube. O Boca [Juniors] é o maior clube da Argentina e um dos maiores da América do Sul. É uma montra muito importante para os jogadores", referiu Almirón, após a vitória desta madrugada diante do Newell's Old Boys por 2-1.Recorde-se que o FC Porto está a tentar fechar a contratação de Alan Varela com a máxima urgência, sendo que o objetivo dos dragões passa por ter o jogador à disposição de Sérgio Conceição o mais tardar no sábado, dia do jogo de apresentação no Estádio do Dragão, frente ao Rayo Vallecano de, entre outros, Radamel Falcão.