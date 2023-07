Três jogadores condicionados no arranque da pré-época no FC Porto

As imagens do primeiro treino de pré-temporada do FC Porto



O FC Porto deu o pontapé de saída na pré-época com um grupo de 19 jogadores, dos quais três recuperam de problemas físicos, todos em regime de treino condicionado. João Mário e Evanilson com mazelas que transitaram da temporada transata, enquanto Gabriel Veron recupera do problema contraído num jogo durante as férias no Brasil.Para além dos casos referidos, Sérgio Conceição contou a 100 por cento com Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Fábio Cardoso, João Marcelo, Marcano, David Carmo, Wendell, Bernardo Folha, Romário Baró, André Franco, Pepê, Galeno, Gonçalo Borges, Toni Martínez, Fran Navarro e Danny Namaso.A seguir ao trabalho no relvado, que decorreu na parte da manhã, o grupo realizou os habituais exames médicos, bem como os testes físicos que marcam sempre o arranque da pré-época.O plantel voltará a juntar-se, amanhã, no Olival, para mais um treino.