Trio à parte antes da folga

A preparação para a nova época continua a todo o gás no Olival. À semelhança da véspera, o 'dia 2' de 2023/24 voltou a dividir-se entre o centro de treinos e a Clínica Espregueira, no Estádio do Dragão.

Da parte da manhã, o grupo composto por 19 elementos esteve sujeito a exames médicos e avaliações físicas, enquanto o trabalho de campo teve lugar à tarde.

Neste último caso, João Mário, Veron e Evanilson continuaram limitados a treino condicionado, eles que estão na fase final da recuperação às respetivas lesões. Sérgio Conceição optou por dar o dia de hoje de folga ao grupo, estando o regresso ao trabalho agendado para amanhã de manhã, pelas 10h30.