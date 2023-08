Udinese de olho em Bernardo Folha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Udinese está interessada em Bernardo Folha e pode avançar com uma oferta pelo médio dos dragões nas próximas horas. A informação foi veiculada pelo jornalista Gianluca Di Marzio, que apontou a uma possibilidade de empréstimo com opção de compra. Como já demos conta, Bernardo Folha deve renovar contrato em breve com o FC Porto.