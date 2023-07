UEFA confirma que FC Porto está a cumprir acordo relativo ao fair play financeiro

Através do site oficial da entidade que tutela o futebol europeu, o Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA confirmou, esta sexta-feira, que o FC Porto está a cumprir o acordo relativamente ao fair play financeiro, pelo que, conforme já era público, a suspensão das provas europeias não está em risco para os dragões.Recorde-se, no entanto, que há um ano, os portistas tinham falhado ligeiramente as metas que tinham acordado com a UEFA e foram obrigados a pagar uma multa de 100 mil euros, correndo o tal risco de serem excluídos das provas europeias caso não atingissem o break even na combinação dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.Voltando ao ponto de situação atual, o Anderlecht, que estava há um ano em situação idêntica à do FC Porto, não atingiu os requisitos estabelecidos e foi multado em 100 mil euros.Antuérpia e o Trabzonspor, pela parte que lhes toca, falharam as metas propostas e terão de pagar uma multa de dois milhões de euros, enquanto o Barcelona foi multado em 500 mil euros e o Manchester United em 300 mil.Tal como o FC Porto, também AC Milan, Monaco, Roma, Besiktas, Inter de Milão, Marselha e Paris Saint-Germain cumpriram as metas estabelecidas para o exercício de 2022.