Um detido e muita confusão durante o intervalo do FC Porto-Antuérpia

Ontem, durante o intervalo do jogo, uma altercação nos Super Dragões levou à detenção de um adepto por desobediência à interdição a entrada em recintos desportivos e à identificação de outros dois por participação em rixa, que será hoje denunciada ao Ministério Público. Quanto aos adeptos do Antuérpia, a PSP identificou 200 devido a desacatos provocados na noite de segunda-feira, no Porto.