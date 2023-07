Uma imagem pouco vista: Taremi falha penálti diante do Rayo Vallecano

Mehdi Taremi costuma ser dos jogadores mais fiáveis quando o assunto é bater penáltis, mas este sábado, diante do Rayo Vallecano , mostrou que também é humano. No particular de apresentação aos sócios, o avançado iraniano até colocou bem a bola, mas Stole Dimitrievski adivinhou o lado e travou a cobrança.Para se ter noção da sua pontaria, Taremi não falhava de penálti desde 28 de agosto do ano passado, quando desperdiçou uma cobrança na derrota por 3-1 diante do Rio Ave.