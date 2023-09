Uma novidade no treino no FC Porto

João Mendes foi a grande novidade no treino da manhã desta quarta-feira no FC Porto. O lateral-esquerdo da equipa B foi chamado por Sérgio Conceição para compor o plantel principal, juntando-se a Zé Pedro, que já tinha integrado os trabalhos no dia anterior.Fora do relvado continuam Pepe, Zaidu, Danny Namaso, Veron e Evanilson, todos em tratamento. Marcano já teve alta hospitalar, depois da intervenção cirúrgica ao joelho direito.O plano de ataque para o clássico fecha esta manhã, com um treino no Olival, às 10h30, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas.