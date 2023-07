Veron gera apreensão

Gabriel Veron sofreu uma nova contrariedade física. O extremo brasileiro saiu do jogo com o Wolverhampton com queixas no adutor da perna direita e volta a gerar apreensão, isto pouco tempo após ser dado como recuperado de uma lesão na coxa esquerda.

Entrado na partida aos 73', Veron esteve apenas oito minutos em campo. Aos 81', ficou a coxear após uma bola dividida a meio-campo e teve mesmo de ser substituído, dando o seu lugar a Dinis Rodrigues. O caso terá agora de ser reavaliado pelo departamento médico.