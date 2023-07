Veron promete mais em 2023/24: «Estou muito focado para voltar ainda melhor»

Veron celebrou este sábado um ano desde que assinou com o FC Porto e, em declarações à sua assessoria de imprensa, não escondeu o orgulho com a escolha que fez. E deixou a garantia de que o melhor ainda está para vir."Jogar no FC Porto é um privilégio enorme, é um clube campeão na Champions, um dos maiores do mundo. Completar um ano a defender as cores deste clube deixa-me muito feliz, ainda mais numa temporada em que conquistámos três títulos. Estou muito focado para voltar ainda melhor no segundo ano. Queremos o campeonato português e boas exibições na Europa. Esses serão nossos grandes objetivos na nova temporada", assumiu o avançado.O brasileiro somou 26 jogos pelo FC Porto em 2022/23, com um golo marcado e quatro assistências.