Vídeo polémico do FC Porto onde Villas-Boas foi 'esquecido': as explicações azuis e brancas

Um vídeo publicado pelo FC Porto nas suas redes sociais - que pode ver em cima - fez surgir uma onda de críticas entre os adeptos do clube, isto porque, contrariamente a outras conquistas internacionais do clube ao longo da sua história, a Liga Europa ganha em 2010/11 teve apenas direito a uma rápida referência na públicação, sem destaque individual. A época e aquele troféu em particular foi conquistado sob o comando técnico de André Villas-Boas, putativo candidato à presidência dos dragões.De acordo com as informações recolhidas por, o vídeo em causa tem como objeto camisolas relevantes da história do clube do ponto de vista estético, tendo sido para o efeito destacadas as de 1984 (final da Taça das Taças), 1985 (1.ª Liga), 1987 (Taça dos Campeões Europeus), 2003 (Taça UEFA), 2004 (Liga dos Campeões) e 2015 (época sem troféus conquistados, mas que, note-se, corresponde ao início da parceria com a New Balance como novo parceiro para o material desportivo).No seguimento, foi destacado pelos portistas que, por exemplo, do mesmo vídeo não faz parte qualquer camisola da era Sérgio Conceição e que o clube se orgulha de todos os troféus conquistados ao longo da sua história, especialmente os que, como é o caso da Liga Europa, são caso único no palmarés dos clubes nacionais.