Villas-Boas e os sócios que já o tratam por presidente: «Sinto a vontade dos sócios, falta materializá-la em abril»

André Villas-Boas abriu, esta quarta-feira, as portas da sua sede de candidatura à presidência do FC Porto e alguns dos associados que a visitaram já o tratam por presidente. O clima eleitoral está ao rubro, mas o antigo treinador dos dragões não crê que isso tenha influência negativa no plano desportivo."Penso que não. Tomaremos todos os cuidados para continuar a apresentar candidatura de forma positiva, fresca e inovadora. Numa eleição há partilha de ideias, umas que as pessoas gostam mais e outras que gostam menos. Nós seguiremos na apresentação do nosso projeto, com as pessoas que nos rodeiam e com o sentido de convencer os associados, mas principalmente com respeito máximo pela época desportiva. É mesmo muito importante, para a sua sustentabilidade futura, que o FC Porto se sagre campeão nacional e é para isso que vamos contribuir também, prometeu André Villas-Boas.A sede, situada no coração da cidade, no número 176 da Rua Agramonte, já foi visitada por muitos sócios do FC Porto e, alguns deles, já tratam André Villas-Boas por presidente, o que mereceu um comentário do candidato, quando questionado a propósito por"É bom. No fundo é um afeto que se vai sentindo muito na cidade do Porto. Sentimos muito a força desta candidatura, o apoio dos sócios e a vontade dos sócios de mudança. À medida que vou caminhando na cidade tenho sentido esse fervor e essa vontade, por parte dos sócios, de imprimirem esta mudança. Falta materializá-la e isso só será em abril. Mas é sem dúvida uma fonte de força e que nos anima bastante para a continuação desta candidatura", admitiu, mostrando-se cada vez mais convicto que este foi o momento certo para avançar com a sua candidatura."Sim, o momento é este. Não tenho dúvidas. Ainda há um espaço de três meses para preencher, de campanha, de conquista de cada vez mais associados relativamente ao programa que quero materializar. Quero demonstrar que é o melhor programa, o melhor projeto. Há muitas pessoas que apostam em mim, no meu portismo, no que significo e signifiquei para o FC Porto. Mas há outras que quero convencer com o meu programa e as minhas ideias de construção de um FC Porto melhor", afirmou ainda, mostrando-se seguro que, num futuro próximo, haverá lugar a debates entre todos os candidatos."Por altura da formalização final de todas as candidaturas poderá avançar-se para um cenário desses. Diria que seria normal isso acontecer, desde que todos os candidatos estejam presentes, a 30 dias da data das eleições será a formalização oficial das candidaturas e, a partir daí, penso que os debates serão a norma", continuou.Falando especificamente da sua sede de candidatura, que vê como um espaço para os sócios, André Villas-Boas prosseguiu: "Era essa intenção. E também daí esta sede-museu. Trazer aqui um pouco as memórias das pessoas, coleccionadores, historiadores, as minhas, trazê-las dentro deste ambiente e que as pessoas possam partilhar o seu portismo, o que representa o FC Porto para elas e conviverem dentro destas memórias que têm tanto significado para nós. Depois, esta sede pretende ser uma sede de debate do nosso programa, das nossas ideias. Arrancamos amanhã com a apresentação dos presidentes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar. Posteriormente também teremos conversas com ex-jogadores de futebol, das modalidades, das camadas jovens. Queremos trazer aqui, através do formato podcast, conversas à moda do Porto, cheias de simbolismo e de força e colocar o sócio no centro da comunicação."E será que André Villas-Boas espera terminar o dia 1 da sede com as 300 assinaturas necessárias para formalizar a candidatura junto do presidente da mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto? "Era um bom sinal, já ficava resolvido. Fizemos a questão de tentar transmitir a ideia da importância de cada sócio. Aquele livro que está ali é apenas o segundo, alguns sócios assinaram na Alfândega o livro de assinaturas. É um ato simbólico de grande significado, porque representa o apoio dos portistas a esta candidatura, portistas esses que serão determinantes em abril para imprimirem este sentimento de mudança que é necessário no FC Porto. Portanto, não andamos aqui a tentar recolher figuras ilustres, a casa está aberta, é uma casa dos sócios e ficamos muito contentes que assinem o livro."Esta quinta-feira, a sede volta a abrir portas pela manhã e a avaliar pelas primeiras horas, onde já recebeu algumas sugestões, o segundo dia também promete: "Acho que podemos debater temas, principalmente no que toca à minha campanha e ao meu programa. Discutir ideias do programa desportivo, financeiro, ecléctico, social. Portanto, no fundo é a continuação da demonstração das ideias que temos para o clube, que iremos anunciar nas nossas redes, convidamos os sócios a estarem presentes e vamos debatendo aqui essas ideias. Temos algumas ideias mais concretas, outras onde queremos ouvir a opinião dos sócios. Hoje já houve a oportunidade de debater com um sócio um lançamento de uma outra modalidade. É neste partilhar de ideias que se vais construir um FC Porto melhor, dentro das possibilidades que temos e do crescimento sustentado que queremos para o clube."Depois, na parte da tarde, surgirão novas revelações, com a apresentação dos presidentes da mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar. "Vamos ter dois grandes portistas e portuenses acima de tudo. E acho que os sócios se vão rever nas pessoas, no seu sentido ético, social e no que podem vir a representar para o FC Porto", rematou, sem adiantar nomes.