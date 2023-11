Villas-Boas entre os adeptos portistas que assistiram ao FC Porto-Antuérpia no Dragão

Depois de alguns dias fora do país, André Villas-Boas está de regresso a Portugal e não perdeu a oportunidade de assistir ao duelo com o Antuérpia nas bancadas do Dragão, entre os mais de 44 mil adeptos presentes. "Boa sorte, FC Porto", escreveu o putativo candidato às eleições dos dragões, numa história partilhada na sua conta de Instagram ainda antes do início da partida.