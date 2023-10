Villas-Boas não descarta candidatar-se à presidência do FC Porto e relata mensagem que o deixou a pensar

André Villas-Boas não afasta uma candidatura à presidência do FC Porto já em abril de 2024. Numa conferência sobre liderança e performance, esta quarta-feira, na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o antigo treinador dos dragões adiantou que o passo em frente está dependente de "considerações pessoais e profissionais".



"Os meus amigos consideram a decisão mais irracional da minha vida, não compreendem como pode gerar tanta paixão dentro de mim. Mas a realidade é que a minha família inglesa está intimamente ligada à fundação do FC Porto. Coisa que eu só soube mais tarde e que vem reforçar essa sensação de destino", afirmou Villas-Boas, citado pelo Público.



A eventual continuidade de Pinto da Costa na liderança complica o avanço de Villas-Boas como candidato nas próximas eleições, admite o antigo treinador portista. "Não é só presidente do clube, mas é a figura máxima da região. Esta pessoa trouxe-nos todas as nossas glórias no campo da emoção e são intocáveis na história", vincou. Se o atual presidente deixar o cargo, Villas-Boas avançará imediatamente? "Vamos ver", devolveu, afirmando, de seguida, que o FC Porto terá de se preparar "para outra fase da sua vida, onde novas lideranças entram".



Villas-Boas, de resto, foi ao início do sonho de se tornar presidente dos dragões. "Nunca tinha realmente pensado sobre o assunto e, em 2015, recebo uma mensagem de uma funcionária do FC Porto que me escreveu: ‘Sei que um dia vais ser presidente do FC Porto.’ O que senti com essa mensagem... Tocou profundamente o meu sentido de destino. Mas esse sentido tem de estar vinculado com a vontade dos sócios", sublinhou.