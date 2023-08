Vítor Baía: «Jogo foi preparado da melhor forma possível. É esperar que estejam todos num dia bom»

Vítor Baía, administrador da SAD do FC Porto, revelou total ambição para a Supertaça contra o Benfica (). "As expectativas são as de sempre, que é vencer. Jogo foi preparado da melhor forma possível e agora é esperar que estejam todos num dia bom, que possam pôr em prática o que ao longo destas duas semanas foram trabalhando. Que sejam competitivos, agressivos, intensos e que possamos vencer", disse, aos microfones da RTP.De resto, Vítor Baía também manifestou grandes expectativas para esta época, com a maior de todas a ser a recuperação do campeonato perdido em 2022/23. "São jogos diferentes e é mais uma época. Uma época repleta de confiança, de querer recuperar o título que perdemos o ano passado, conquistar os mesmos troféus, fazer uma excelente Liga dos Campeões. É a mesma ambição de todas as épocas", frisou.Sobre possíveis saídas, Vítor Baía relativizou. "É o mercado, são as regras. Para quem gere não é fácil, mas temos de estar preparados para tudo. E estamos preparados", referiu.