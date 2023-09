Vítor Baía no 15.º aniversário da Dragon Force

Vítor Baía chegou ao Museu do FC Porto com Pinto da Costa e Luís Gonçalves, mas depois de abraçar o amigo Domingos rumou ao Constituição Park para marcar presença no 15º aniversário da Dragon Force. "Tem sido um crescimento incrível, estamos praticamente em todo o país, mas também a nível internacional. Não podemos dissociar a Dragon Force da marca que é o FC Porto", afirmou o administrador, feliz pelo aproveitamento superior a 30 por cento da escola para as equipas de formação.