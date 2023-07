Vítor Bruno e o regresso ao Dragão: «Há dois meses fomos invadidos pela agonia...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vítor Bruno (@vb_vitorbruno)

Na sequência do empate (1-1) frente ao Rayo Vallecano, no regresso do FC Porto ao Estádio do Dragão, Vítor Bruno partilhou, este domingo, nas redes sociais, uma mensagem na qual recorda a última vez que a equipa tinha pisado o palco portista em competição, com o intuito de lançar as bases para o sucesso no futuro próximo, num apelo à união entre a nação azul e branca."Há cerca de dois meses, no final de um jogo que até vencemos, fomos invadidos pela agonia de não termos conseguido acrescentar mais um título ao palmarés do clube. Foi aqui, neste estádio, que durante largos minutos todos vós agarraram e ovacionaram a equipa. Um momento que ficará eternizado na nossa memória, numa clara e inequívoca demonstração de unidade, reconhecimento e total comunhão", começou por escrever o treinador-adjunto de Sérgio Conceição, referindo-se ao FC Porto-V. Guimarães (3-0), da derradeira jornada da pretérita edição do campeonato."Essa energia foi o combustível de que precisávamos para, uma semana volvida, ir em busca de mais uma conquista. Conseguimos, acabámos a época a ganhar e, à vossa boleia, erguemos mais uma Taça", salientou Vítor Bruno, para concluir de seguida."Ontem regressámos a casa para iniciar nova caminhada, juntos, unidos por esta paixão, com o compromisso, o entusiasmo e a ambição que nos alimentam, fortalecidos pela benção dos que já partiram e que lá em cima, de traje azul e branco, a todos nos inspiram", rematou.