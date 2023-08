Vítor Bruno: «Se o campo tivesse 85 ou 90 metros se calhar estávamos a ganhar 3 ou 4-0 ao intervalo»

Depois da vitória suada (2-1) diante do Rio Ave, Vítor Bruno, treinador adjunto do FC Porto, destacou o domínio territorial dos dragões na 1.ª parte e referiu que o triunfo foi "claramente merecido"."Crença acaba por ser o traço identitário principal da equipa. Um jogo com um grau de dificuldade elevado, pelo que aconteceu no ano passado. A equipa técnica do Rio Ave montou bem a equipa, usou um disfarce tático-estratégico com mais um elemento no meio-campo. Procurámos controlar aquele espaço no campo. Tivemos muito volume ofensivo na 1.ª parte. Se o campo tivesse 85 ou 90 metros se calhar estávamos a ganhar 3 ou 4-0 ao intervalo. Faltou ser mais calculista e meter a bola na baliza. O resultado ao intervalo era injusto", começou por referir à Sport TV."A 2.ª parte abre com o único remate enquadrado do Rio Ave à baliza e que dá golo. A equipa foi percebendo as nossas intenções do ponto de vista estratégico. Os jogadores conseguem perceber rápido o que queremos, porque durante a semana antecipamos muitos critérios e procuramos trabalhá-los ao mais ínfimo detalhe. Quem entrou acrescentou muito e isso é um segredo da nossa equipa. Saber lidar com a adversidade em jogos anteriores, permite-nos em determinados momentos ser quase um mecanismo para gerar sucesso quando estamos a perder. Aconteceu em Moreira [de Cónegos] e com o Farense. Ganhámos bem, com algum sofrimento, mas a vitória assenta perfeitamente pelo que fizemos. Não quero dizer que seria mais avolumada, mas é claramente merecida e ninguém o pode negar", afirmou Vítor Bruno, que respondeu apenas a uma questão na zona de entrevistas rápidas.