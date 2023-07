Vivcharenko na mira do FC Porto

Sérgio Conceição vai definir o alvo primordial para render Uribe, mas Grujic resguarda a transição, além de Eustáquio voltar mais cedo por ter renunciado à Gold Cup. Quando a Al Musrati, tem características que agradam mas o FC Porto sempre soube que António Salvador pedia 30 milhões para o deixar sair, pelo que o líbio foi logo eliminado da planificação. Fran Navarro é o único reforço para o plantel A, tendo a sua saída sido admitida pelo novo técnico do Gil Vicente, Vítor Campelos.Entretanto, a imprensa ucraniana deu conta do interesse do FC Porto no lateral-esquerdo Kostyantyn Vivcharenko, de 21 anos, internacional jovem que atua no D. Kiev.