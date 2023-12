Wendel Silva: «Continuo a trabalhar para ter mais oportunidades»

Tal como Zé Pedro, também Wendel Silva, avançado do FC Porto B, recebeu, na manhã desta sexta-feira, os troféus referentes às distinções de melhor avançado e melhor jogador da Liga Sabseg durante os meses de outubro e novembro. Aos meios da Liga, o brasileiro deixou vários agradecimentos."Fico muito feliz pelos prémios. São fruto do meu trabalho e também do grupo que tem vindo a ajudar-me, bem como de todo o staff do FC Porto B. Sinto-me muito bem desde que cheguei aqui ao clube, fui bem acolhido por todo o grupo e continuo a trabalhar para ter mais oportunidades. Quero agradecer primeiramente a Deus, à minha família, aos meus amigos e a todo o grupo da equipa B do FC Porto", disse o ponta-de-lança, de 23 anos, a cumprir a segunda época nos dragões, explicando a chave do sucesso: "É o trabalho. Trabalhar sempre durante a semana, para quando surgir a oportunidade durante o jogo, saber aproveitar da melhor maneira."Wendel Silva é atualmente o melhor marcador da Liga Sabseg, com 10 remates certeiros, bem como o rei das assistências da prova, com oito passes para golo.