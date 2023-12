Wendel Silva eleito melhor avançado de outubro/novembro na 2.ª Liga

Wendel Silva, do FC Porto B, foi eleito avançado de outubro/novembro na 2.ª Liga.O jogador portista foi titular nas seis partidas do período em questão, marcou sete golos e fez outras tantas assistências, recebendo 37,5 por cento das preferências dos treinadores da 2.ª Liga.Assim sendo, o brasileiro dos dragões superou a concorrência de Witi (11,81 por cento), do Nacional, e de Roberto (9,03 por cento), do Tondela.Nas redes sociais, Wendel já reagiu ao feito, escrevendo: "Acredite no processo."