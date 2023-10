Wendell e Iván Jaime ampliam boletim clínico do FC Porto

Wendell e Iván Jaime ampliaram esta quinta-feira o boletim clínico do FC Porto, com uma inflamação no tendão de Aquiles esquerdo e uma tendinite no adutor direito, respetivamente, informou o clube da Liga Betclic.

Numa nota publicada no seu site oficial, os dragões atualizaram a situação médica do defesa esquerdo brasileiro e do avançado espanhol, que se limitaram a fazer tratamento na sessão matinal comandada pelo treinador Sérgio Conceição e se juntaram ao capitão Pepe e a Iván Marcano, Zaidu, Stephen Eustáquio e Gabriel Veron entre os lesionados.

Esses sete jogadores devem falhar a visita ao Vilar de Perdizes, atual sexto colocado da Série A do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que foi transferida para Chaves e se realizará na sexta-feira, às 20:45.

Martim Fernandes e João Mendes, oriundos da equipa B, voltaram a fazer parte do treino do conjunto principal do FC Porto, que finalizou a preparação do próximo duelo já com o defesa direito Jorge Sánchez, regressado das partidas ao serviço da seleção do México.

O FC Porto, segundo clube mais titulado da Taça de Portugal, com 19 êxitos, a sete do recordista Benfica, vai iniciar a defesa de um troféu vencido nas duas épocas anteriores.